Nagy a baj: baleset Fejér peremén, a bicskei tűzoltókat is riasztották

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 103-as főút és a 1104-es út kereszteződésénél, Zsámbéknál. A bicskei önkormányzati és a zsámbéki önkéntes tűzoltók áramtalanították a személyautót. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom − tájékoztat a katasztrófavédelem.