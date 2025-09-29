Baleset
Nagy a baj: baleset Fejér peremén, a bicskei tűzoltókat is riasztották
Autó és tehergépkocsi karambolozott Zsámbéknál. A forgalom irányítás mellett halad.
Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 103-as főút és a 1104-es út kereszteződésénél, Zsámbéknál. A bicskei önkormányzati és a zsámbéki önkéntes tűzoltók áramtalanították a személyautót. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom − tájékoztat a katasztrófavédelem.
