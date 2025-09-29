szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Nagy a baj: baleset Fejér peremén, a bicskei tűzoltókat is riasztották

Címkék#baleset#személyautó#teherautó

Autó és tehergépkocsi karambolozott Zsámbéknál. A forgalom irányítás mellett halad.

Feol.hu
Nagy a baj: baleset Fejér peremén, a bicskei tűzoltókat is riasztották

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 103-as főút és a 1104-es út kereszteződésénél, Zsámbéknál. A bicskei önkormányzati és a zsámbéki önkéntes tűzoltók áramtalanították a személyautót. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom − tájékoztat a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu