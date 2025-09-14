szeptember 14., vasárnap

Baleset

1 órája

Árokba borult egy autó − félpályán halad a forgalom

Egy kanyarban történt a baleset.

Feol.hu
Árokba borult egy autó − félpályán halad a forgalom

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tetejével az árokba borult egy gépkocsi Csákvár térségében, a 8123-as út 25-ös kilométerszelvényénél, egy kanyarban. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a csákvári önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, valamint a társhatóságokat is a balesethez várják. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom − tájékoztat a katasztrófavédelem.

 

