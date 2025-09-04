Autólopás: Fejér is a top 3-ban volt – vajon már biztonságban van az autód?

​Ez a jelentős arányeltolódás több okra is visszavezethető. A biztosítók és a szakemberek állásfoglalása szerint, a vidéki településeken gyakran gyengébb a kamerás megfigyelés, és a rendőri jelenlét is csekélyebb, mint a fővárosban. A vezess.hu által bekért rendőrségi statisztika alapján – az autólopásokat tekintve –, a legnépszerűbb márkák között szerepel az Opel, a Suzuki, a Ford, és meglepő módon a Mercedes személygépjármű is.

Autólopási toplista készült, kiderült, hol csapnak le a tolvajok.

Érdekesség, hogy a leggyakrabban eltulajdonított 20 autómárkából hat német, öt japán és három francia gyártóhoz köthető. A portál rávilágított arra is, hogy mi volt a leggyakrabban alkalmazott lopási módszer. A rendőrségtől meglepő választ kaptak:

2024-es évben leggyakrabban azok a lopások voltak a legjellemzőbbek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt.

Autólopás: mi a helyzet Fejérben?

​A vidéki trendek változása Fejér vármegyét sem kímélte. A duol.hu cikkére hivatkozva elmondható, 2023-ban Dunaújváros a harmadik helyen állt az autólopási toplistán hat eltulajdonított autóval, megelőzve ezzel számos nagyobb várost. A legfrissebb, 2024-es adatok azonban pozitív változást hoztak: a város lekerült a tolvajok célpontjainak Top listájáról, ami a helyi helyzet jelentős javulását jelzi. A rendőrségi adatok szerint jelenleg a leginkább veszélyeztetett városok: Budapest (118), Gyöngyös (12), Győr (10), Eger (7), valamint Kecskemét, Heves és Vác (6-6). Nemrégiben Székesfehérvár mellett Csór határában lévő Opelről írtunk, amelyet már gyakorlatilag darabjaira szedtek. Szinte mindenét „kibelezték" már. Részleteket ITT OLVASHAT az esetről.