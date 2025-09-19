Árokba hajtott egy autó a 62-esen, Rácalmásnál

A 62-es főúton, a 6-os kilométernél, Rácalmás közelében egy autó lesodródott az útról és az árokba került. A kocsiban csak a sofőr tartózkodott. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együtt dolgoznak a vezető kiszabadításán - számolt be a katasztrófavédelem.