Egész Abát felborzolta az orvosi rendelő kirablása, rengeteg pénzt rejtett a széf

Az állatorvosi rendelő kirablása szeptember 10-ről 11-re virradó éjjel történt. A betörők kizárólag a pénztároló széfet vitték magukkal, amelyben jelentős összeg – 8 millió forint – volt előkészítve banki befizetésre. A pénz a rendelő forgóeszközeinek pótlását szolgálta volna, többek között gyógyszerek, eszközök és fogyóanyagok beszerzését.

Az esetről Csáki Tamás, a rendelő vezető állatorvosa számolt be közösségi oldalán. Elmondása szerint a betörés láthatóan jól meg volt szervezve, ugyanis semmi mást nem vittek el, kizárólag a széfet. A helyi önkormányzat is tájékoztatta a közvéleményt, kérve, hogy aki az ügyben bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul forduljon a rendelőhöz vagy a rendőrséghez. Csáki Tamás felhívással fordult a lakossághoz:

Kérem, hogyha az elmúlt éjszaka, azaz keddről szerdára virradóan bárki gyanús mozgást tapasztalt környezetében, vagy bármilyen egyéb hasznos információval tud segíteni az elkövető, vagy elkövetők személyének beazonosításában, jelezze nekem vagy a rendőrségnek.

A rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben.