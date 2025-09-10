szeptember 10., szerda

8 millió forint tűnt el

3 órája

Egész Abát felborzolta az orvosi rendelő kirablása, rengeteg pénzt rejtett a széf

Címkék#állatorvosi széf#tettes#rendőrség

Súlyos bűncselekmény rázta meg az abaikat: ismeretlen tettes(ek) az éj leple alatt betörtek a helyi állatorvosi rendelőbe. Az állatorvosi rendelő kirablása során egy széfet vittek el, benne 8 millió forinttal, amely a rendelő működéséhez szükséges forrás lett volna.

Bokányi Zsolt
Egész Abát felborzolta az orvosi rendelő kirablása, rengeteg pénzt rejtett a széf

Fotó: Illusztráció/pexels.com

Az állatorvosi rendelő kirablása szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel történt. A betörők kizárólag a pénztároló széfet vitték magukkal, amelyben jelentős összeg – 8 millió forint – volt előkészítve banki befizetésre. A pénz a rendelő forgóeszközeinek pótlását szolgálta volna, többek között gyógyszerek, eszközök és fogyóanyagok beszerzését.

Elvitték az állatorvosi rendelő széfjét, nagymennyiségű pénzt loptak el a tettesek! Fotó: Illusztráció / police.hu

Elvitték az állatorvosi rendelő széfjét! 

Az esetről Csáki Tamás, a rendelő vezető állatorvosa számolt be közösségi oldalán. Elmondása szerint a betörés láthatóan jól meg volt szervezve, ugyanis semmi mást nem vittek el, kizárólag a széfet. A helyi önkormányzat is tájékoztatta a közvéleményt, kérve, hogy aki az ügyben bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul forduljon a rendelőhöz vagy a rendőrséghez. Csáki Tamás felhívással fordult a lakossághoz:

Kérem, hogyha az elmúlt éjszaka, azaz keddről szerdára virradóan bárki gyanús mozgást tapasztalt környezetében, vagy bármilyen egyéb hasznos információval tud segíteni az elkövető, vagy elkövetők személyének beazonosításában, jelezze nekem vagy a rendőrségnek.

A rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben.

 

