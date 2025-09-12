szeptember 12., péntek

Felháborító

46 perce

Állatkínzás Fejérben: fegyverrel vették célba a család macskáját

Címkék#antibiotikum#cica#Martonvásár#Székesfehérvár#lövés#állatorvos

Megdöbbenve mesélt olvasónk a szörnyűségről, ami mélyen felkavarta a helyi közösséget és minden állatbarátot. Kijelentette: nagy valószínűséggel szándékosan fejbe lőtték háziállatát, Kismancsot Martonvásáron, ami kimeríti az állatkínzást fogalmát. A macska szerencsére túlélte a szörnyű tettet.

Feol.hu
Állatkínzás Fejérben: fegyverrel vették célba a család macskáját

Elképesztő szörnyűséget osztott meg olvasónk, ami a háziállatával történt.

Forrás: Olvasó

A hároméves Kismancs fején egy tiszta, kör alakú lyuk tátongott, az állatorvos gyorsan a szőrmók segítségére sietett és ellátta. A macska martonvásári tulajdonosa, aki érthető módon felháborodott és szomorú, úgy érezte most meg kell szólalnia. Kiemelte, hogy ez a tett kimeríti az állatkínzás fogalmát és reménykedik benne, hogy a tettes bűnhődik majd a karma által. A cicus szerencsére jól van.

Megdöbbenve mesélt olvasónk a szörnyű állatkínzásról: nagy valószínűséggel szándékosan fejbe lőtték háziállatát, Kismancsot Martonvásáron.
Kicsmancsot fejbe lőtték, ami gazdája szerint már kimeríti az állatkínzás fogalmát. 
Forrás:  Olvasó

– Egész jól viseli szerencsére, van étvágya, kapott antibiotikumot, de a kontroll folyamatos az állatorvossal. Több évtizede tartunk macskát, Kismancs kinti és benti macska is. Férjemmel teljesen lesokkolódtunk. Senki nem jogosult más életét elvenni, legyen az ember vagy állat. Őszintén remélem, hogy a tettes elgondolkodik a tettén, és reménykedem, hogy soha többé nem fordul elő hasonló eset.

Olvasónk feltételezi, hogy a tettes vagy egy felnőtt volt, akit a macska „kéretlen ürüléke” zavart, vagy egy gyerek, aki szórakozásból tette ezt a kegyetlenséget. Mindkét esetben felhívja a figyelmet a tett súlyosságára: ha egy felnőtt követett el ilyet, szégyellje magát, amiért nem tudott jobb megoldást találni a problémára, és más élőlény életét fenyegette. Ha pedig egy gyermek volt a tettes, a szülőknek kell elgondolkodniuk, hiszen az állatkínzás egy olyan viselkedésforma, ami később komolyabb problémákhoz is vezethet.

Állatkínzás Székesfehérváron: volt már hasonló példa 

​Sajnos, hasonló esetekre már volt példa más településeken is. Fehérváron is történt már hasonló eset, ahol a rendőrség egy Facebook-poszt és a rajta található fénykép alapján azonosította az elkövetőket, majd garázdaság miatt indítottak ellenük eljárást. 

 

