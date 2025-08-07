Halálos vonatgázolás: Újabb tragédia történt a síneken

A vonatgázolás Biatorbágy és Herceghalom közötti szakaszon történt. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére megerősítette, hogy a helyszínre érkező mentősök már nem tudtak segíteni az áldozaton, a halál tényét állapították meg.

Egy súlyos vasúti baleset történt a Biatorbágy és Herceghalom közötti szakaszon, A vonatgázolás következtében egy ember életét vesztette.

Forrás: MW/Archív

A balesetben érintett szerelvény több mint kétszáz utasát a katasztrófavédelem és a tűzoltók segítségével átszállították egy mentesítő vonatra. A baleseti helyszínelés ideje alatt jelentős fennakadások voltak. A Mávinform tájékoztatása szerint, csökkenhetnek a késések és délutánra helyreállhat a menetrend a győri fővonalon. A baleset pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Alig néhány nappal ezelőtt szintén tragédia történt: Sárbogárdról Bajára közlekedő szerelvény gázolt el egy nőt, aki belehalt sérüléseibe.