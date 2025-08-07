33 perce
Halálos vonatgázolás: Újabb tragédia történt a síneken
Halálos vasúti baleset történt augusztus 7-én, csütörtökön Herceghalom határában, az 1-es főút közelében, Fejér vármegyétől mindössze néhány kilométerre. A MÁV közlése szerint, az Oroszlányba indult S12-es vonat elgázolt egy embert késő délelőtt. A vonatgázolás fennakadásokat okozott a győri, valamint a Székesfehérvár–Komárom vonalon is.
A vonatgázolás Biatorbágy és Herceghalom közötti szakaszon történt. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére megerősítette, hogy a helyszínre érkező mentősök már nem tudtak segíteni az áldozaton, a halál tényét állapították meg.
A balesetben érintett szerelvény több mint kétszáz utasát a katasztrófavédelem és a tűzoltók segítségével átszállították egy mentesítő vonatra. A baleseti helyszínelés ideje alatt jelentős fennakadások voltak. A Mávinform tájékoztatása szerint, csökkenhetnek a késések és délutánra helyreállhat a menetrend a győri fővonalon. A baleset pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Alig néhány nappal ezelőtt szintén tragédia történt: Sárbogárdról Bajára közlekedő szerelvény gázolt el egy nőt, aki belehalt sérüléseibe.