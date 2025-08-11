Vonatgázolás a székesfehérvári vonalon, hatalmas a fennakadás

A baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon haladhatnak, ami jelentős késéseket eredményez a székesfehérvári vonalon, Gárdony és Székesfehérvár között. A MÁV közleményében arról számolt be, a Dinnyésnél történt vonatgázolásban érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig (részletek ITT). A vasúttársaság azt is közölte, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé egy ember. A vármegyei katasztrófavédelem időközben közölte, a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a székesfehérvári tűzoltók segítenek majd az átszállásnál. Kerestük Az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is a baleset körülményei miatt, amint válaszolnak közölni fogjuk.

Forrás: FMH/Archív

Múlt héten is történt vonatgázolás

Halálos vasúti baleset történt augusztus 7-én, csütörtökön Herceghalom határában, az 1-es főút közelében, Fejér vármegyétől mindössze néhány kilométerre. Részletek ITT!