augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

7 órája

Vonatgázolás a székesfehérvári vonalon, hatalmas a fennakadás

Címkék#MÁV#Gárdony#vonatgázolás#rendőrség#Székesfehérvár#öngyilkosság

A hétfő délelőtti órákban súlyos fennakadások vannak a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint, vonatgázolás történt, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépet a vonat elé Dinnyésnél egy ember.

Feol.hu

A baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon haladhatnak, ami jelentős késéseket eredményez a székesfehérvári vonalon, Gárdony és Székesfehérvár között. A MÁV közleményében arról számolt be, a Dinnyésnél történt vonatgázolásban érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig (részletek ITT). A vasúttársaság azt is közölte, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé egy ember. A vármegyei katasztrófavédelem időközben közölte, a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a székesfehérvári tűzoltók segítenek majd az átszállásnál. Kerestük Az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is a baleset körülményei miatt, amint válaszolnak közölni fogjuk.

A hétfő délelőtti órákban súlyos fennakadások vannak a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti vonalon. A MÁV vonatgázolásról ír.
Feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé a vonatgázolás áldozata.
Forrás:  FMH/Archív

Múlt héten is történt vonatgázolás

Halálos vasúti baleset történt augusztus 7-én, csütörtökön Herceghalom határában, az 1-es főút közelében, Fejér vármegyétől mindössze néhány kilométerre. Részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu