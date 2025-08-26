Vonatgázolás bénította meg a székesfehérvári vasútvonal forgalmát

A vonatgázolás miatt a helyszínelés idejére teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon, így az utasok hosszabb eljutási idővel, valamint pótlóbuszos közlekedéssel számolhatnak.

Kedden délután vonatgázolás történt a fehérvári vonalon

Forrás: FMH/Archív

Vonatgázolás: káosz és pótlóbuszok a Balaton felé

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatgázolás több járatot is érint: a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek, míg a G43-as vonatok Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között járnak. A Z30-as vonatok Gárdonytól a Déli pályaudvarig közlekednek, a távolsági szerelvények pedig Székesfehérvár és Kápolnásnyék között minden állomáson megállnak.

Utasok várakoznak a pótlóbuszokra

Fotó: SZZS / FMH

A vasúttársaság közölte, hogy a dél-balatoni vonal InterCity-járatai a megszokottnál rugalmasabban, helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. Két járat ugyanakkor teljes útvonalon közlekedik: a 17:10-kor a Déli pályaudvarról induló Z30-as (4546), valamint a 17:48-kor Székesfehérvárról induló Z30-as (4543).

A vonatgázolás miatt jelenleg is zajlik a helyszínelés, az utasoknak pedig célszerű a vasúttársaság közleményeit figyelni, mivel a menetrend várhatóan a késő esti órákig eltérhet a megszokottól.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget és a mentőket, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.