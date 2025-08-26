35 perce
Vonatgázolás bénította meg a székesfehérvári vasútvonal forgalmát
Baleset történt kedden délután a székesfehérvári vasútvonalon. A Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó Tópart InterCity (IC 843) Székesfehérvár után egy embert gázolt el, aki információk szerint vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a sínekre.
A vonatgázolás miatt a helyszínelés idejére teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon, így az utasok hosszabb eljutási idővel, valamint pótlóbuszos közlekedéssel számolhatnak.
Vonatgázolás: káosz és pótlóbuszok a Balaton felé
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatgázolás több járatot is érint: a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek, míg a G43-as vonatok Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között járnak. A Z30-as vonatok Gárdonytól a Déli pályaudvarig közlekednek, a távolsági szerelvények pedig Székesfehérvár és Kápolnásnyék között minden állomáson megállnak.
A vasúttársaság közölte, hogy a dél-balatoni vonal InterCity-járatai a megszokottnál rugalmasabban, helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. Két járat ugyanakkor teljes útvonalon közlekedik: a 17:10-kor a Déli pályaudvarról induló Z30-as (4546), valamint a 17:48-kor Székesfehérvárról induló Z30-as (4543).
A vonatgázolás miatt jelenleg is zajlik a helyszínelés, az utasoknak pedig célszerű a vasúttársaság közleményeit figyelni, mivel a menetrend várhatóan a késő esti órákig eltérhet a megszokottól.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget és a mentőket, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.