Vitorlásokat mentettek a Velencei-tavon

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán számolt be arról, hogy augusztus 23-án nem sokkal 14 óra előtt érkezett bejelentés a Templom-tisztásról. Egy vitorlás kishajó három fővel a fedélzetén a nádfal közelében fennakadt, mivel az elektromos motort hajtó akkumulátor lemerült, és a hajó önerőből nem tudott tovább közlekedni. A helyszínre érkező rendőrök szolgálati kisgéphajó segítségével a kikötőbe vontatták a vitorlást, a három utast pedig sértetlenül partra segítették.

Vitorlások akadtak el a Velencei-tavon.

Fotó: Fehér Gábor

Több vitorlás is mentésre szorult

A közösségi oldalon közzétett beszámoló szerint másnap délután a tó Csárda-oldal elnevezésű vízterületén egy másik vitorlás futott homokpadra, és elakadt a sekély, hínáros vízben. A vízi körzeti megbízottak ebben az esetben is segítettek: biztonsági intézkedés keretében kivontatták a hajót a Nagy-tisztás vízterületére, ahol a vízmélység már biztonságosan hajózható volt.