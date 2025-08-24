Veszélyes hét az utakon – több mint ezer gyorshajtót mértek a rendőrök

A közlekedési szabályok betartása minden közlekedő biztonságát szolgálja, mégis hetente szembesülünk azzal, hogy sokan figyelmen kívül hagyják az alapvető előírásokat. A 33. héten a rendőrség fokozott közúti ellenőrzést tartott, amelynek során komoly szabályszegéseket tártak fel – a számok önmagukért beszélnek.

A leggyakoribb kihágás továbbra is a gyorshajtás volt: 50 sofőrt helyszínen bírságoltak meg, 4 esetben figyelmeztetés, 1 alkalommal pedig szabálysértési feljelentés született. Emellett 1105 járművezető utólag kap értesítést a szankcióról, miután traffipax rögzítette szabályszegésüket. Ez azt jelenti, hogy több mint ezren kockáztatták saját és mások életét a sebességhatárok be nem tartásával.

A szabálytalan előzés 4 esetben, az elsőbbségadás megszegése pedig 27 alkalommal fordult elő. Ezek a manőverek különösen balesetveszélyesek, hiszen egyetlen rossz döntés súlyos következményekkel járhat. Ugyancsak gyakori szabályszegés volt a követési távolság figyelmen kívül hagyása – 13 sofőr ellen intézkedtek emiatt.

A legaggasztóbb azonban, hogy még mindig sokan ülnek ittasan volán mögé: 6 sofőrnél mutatott pozitív eredményt az alkoholszonda. Az ittas vezetés következményei gyakran tragikusak, ezért minden eset kiemelt kockázatot jelent.

Szomorú statisztika, hogy 73 esetben nem használták a biztonsági övet, sőt egy alkalommal gyermekbiztonsági rendszert sem alkalmaztak, ami gyermekéleteket sodorhat veszélybe. Két motoros is könnyelműen kockáztatott: egyikük bukósisak nélkül ült nyeregbe.

A rendőrség összegzése világos üzenetet hordoz: a közlekedési szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem életmentő jelentőséggel bír. A felelőtlen magatartás pillanatok alatt vezethet súlyos balesethez. Vezessünk figyelmesen, türelmesen, és ne feledjük: mindenki épsége közös felelősségünk az utakon.