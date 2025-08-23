augusztus 23., szombat

1 órája

Teljes útzár a Vál és Kajászó közötti úton, hatalmas fa dőlt az útra

Címkék#útszakasz#Kajászó#kidőlt fa#úttorlasz#mentés#Vál

Teljes útzár van érvényben a Vál és Kajászó közötti útszakaszon, miután egy nagyméretű fa dőlt az úttestre, teljesen elzárva a forgalom elől. A hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, hogy megkezdjék az akadály eltávolítását.

Kecskés Zoltán

A váratlanul kidőlt fa jelentős forgalmi fennakadást okoz, megbénítva a két település közötti közlekedést. Az érintett útszakasz az ingázók és a helyi lakosok számára egyaránt fontos.

útzár
Hatalmas fa dőlt a Vál és Kajászó közötti útra
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A váli tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Motoros láncfűrészekkel és speciális eszközökkel igyekeznek minél gyorsabban feldarabolni és eltávolítani a fát az útról, hogy a forgalom mielőbb újraindulhasson. Személyi sérülésről nem tudunk.

Teljes útzár a két település között, tűzoltók a helyszínen
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

 

