Teljes útzár a Vál és Kajászó közötti úton, hatalmas fa dőlt az útra

A váratlanul kidőlt fa jelentős forgalmi fennakadást okoz, megbénítva a két település közötti közlekedést. Az érintett útszakasz az ingázók és a helyi lakosok számára egyaránt fontos.

Hatalmas fa dőlt a Vál és Kajászó közötti útra

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A váli tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Motoros láncfűrészekkel és speciális eszközökkel igyekeznek minél gyorsabban feldarabolni és eltávolítani a fát az útról, hogy a forgalom mielőbb újraindulhasson. Személyi sérülésről nem tudunk.