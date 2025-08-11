Baleset
7 órája
Utoléréses baleset az M7-esen, Baracska térségében
A főváros felé vezető oldalon, a 36-os kilométernél karambolozott két autó.
Fotó: Shutterstock (illusztráció!)
Utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi az M7-es sztráda 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A két kocsiban összesen hárman utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre