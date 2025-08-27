augusztus 27., szerda

Tűzeset

1 órája

Újabb tűzeset Fejérben – egy tarló kapott lángra

A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat.

Feol.hu
Újabb tűzeset Fejérben – egy tarló kapott lángra

Forrás: Shuterstock / illusztráció

Mintegy négy hektáron ég a tarló Ercsi külterületén. Az érdi hivatásos és a martonvásári önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre munkagép is érkezett – tájékoztat a Katasztrófavédelem.

 

