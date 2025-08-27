Tűzeset
1 órája
Újabb tűzeset Fejérben – egy tarló kapott lángra
A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat.
Forrás: Shuterstock / illusztráció
Mintegy négy hektáron ég a tarló Ercsi külterületén. Az érdi hivatásos és a martonvásári önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre munkagép is érkezett – tájékoztat a Katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Még mindig lángol
Tegnap, 11:33
Még mindig ég a kisfaludi szarvasmarha telep - a tűzoltók őrzik a csillapodó lángokat (videó)
