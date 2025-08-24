Több egységet riasztottak
51 perce
Tűz ütött ki a székesfehérvári hulladéklerakóban
Vasárnap reggel tűz keletkezett a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút közelében található hulladéklerakóban. Az első információk szerint mintegy 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét.
A helyszínre több egységet riasztottak, négy székesfehérvári, valamint egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos tűzoltócsapat dolgozik a lángok megfékezésén. A munkát a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a Veszprém vármegyei mobil labor is a helyszínen van. Az oltás öt vízsugárral zajlik, a beavatkozást két erőgép segíti — tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Csalai tűzeset
2025.06.20. 11:05
15 éve nem volt ekkora tűz a hulladéklerakóban (videó, galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre