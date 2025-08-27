Brutális tűz, lángokban Sárkeresztúr határa – helyszíni fotó, videó

A tűzoltóság munkatársai a rétszilasi tavak mellett Sárkeresztúr határában is nagy erőkkel dolgoznak. A már learatott földeknek itt is sok volt a mai forróság és kigyulladt a tarló a vasúti sínek mellett.

Fejérben már a harmadik tűzeset szerdán

A tűzoltók már dolgoznak, így is sok minden leégett

A tűzoltóság hősei már dolgoznak azon, hogy megfékezzék a Sárkeresztúr határában keletkezett tüzet, azonban így is sok minden leégett már a földeken. Az egyik oldalon kifejezetten veszélyes, mert lakóépületek is vannak a közelben. A lángok még állnak, nem sikerült megfékezni őket.

Az elmúlt órában több helyen is felcsaptak a lángok Fejérben