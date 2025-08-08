augusztus 8., péntek

Rohantak a tűzoltók

3 órája

Éjszaka csaptak fel a lángok, a csarnoképületnél keletkezett tűz

Fejér vármegye szívében csaptak fel a lángok. Valamivel éjfél után ugyanis tűzesethez kaptak riasztást a katasztrófavédelem munkatársai Száron.

Feol.hu

Kigyulladt egy irodahelyiség Száron – adta hírül a katasztrófavédelem.  Mint írják, a József Attila utcában volt tűz, amelyet szerencsére megfékeztek a tűzoltók. A közleményből kiderül, hogy tűz keletkezett egy csarnoképület egyik helyiségében, egy iroda égett, de a tatabányai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral megfékezték a tüzet. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

Kigyulladt egy irodahelyiség Száron, a tatabányai hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre.
Kigyulladt egy irodahelyiség Száron, tűzoltók siettek az éjszakai tűzhöz.
Forrás: MW/Archív

 

 

