Éjszaka csaptak fel a lángok, a csarnoképületnél keletkezett tűz

Kigyulladt egy irodahelyiség Száron – adta hírül a katasztrófavédelem. Mint írják, a József Attila utcában volt tűz, amelyet szerencsére megfékeztek a tűzoltók. A közleményből kiderül, hogy tűz keletkezett egy csarnoképület egyik helyiségében, egy iroda égett, de a tatabányai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral megfékezték a tüzet. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

Forrás: MW/Archív