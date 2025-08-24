augusztus 24., vasárnap

Tűzeset

2 órája

Székesfehérvári hulladéklerakóban keletkezett tűz: további részletek derültek ki – helyszíni fotók

Vasárnap a hajnali órákban, 5 óra körül keletkezett tűz Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút közelében található csalai hulladéklerakóban.

Déri Brenda

Mint arról előzetesen hírt adtunk a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján mintegy 1500–2000 négyzetméteren égett a szemét. A tűz oltása öt vízsugárral zajlott és a beavatkozást két erőgép segítette. 

Tűz
Vasárnap korán reggel érkeztek a tűzoltók a tűzhöz 
Fotó: Fehér Gábor / FMH

Tűz a székesfehérvári hulladéklerakóban

A tűz rendezés alatt álló területen keletkezett a hajnali órákban és, amint a hulladéklerakó munkatársai észlelték: értesítették a hatóságokat, majd földet dobáltak kiérkezésükig az égő területre – tudtuk meg a Depóniától

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A szolgáltató azt is hangsúlyozta, hogy sok esetben az ilyen és ehhez hasonló tüzetek a mobiltelefonok, elektromos eszközök lítiumiont tartalmazó akkumulátorai okozzák a bajt. Az ilyen eszközöket veszélyes és felelőtlen a nem megfelelő helyre dobni, mert azok a szemétbe kerülve a mostanihoz hasonló problémát okozzák. 

Megfékezték a lángokat (9:30)

Eloltották azt a tüzet, amely egy Székesfehérvár és Pátka közötti területen, a 811-es főút közelében lévő hulladéklerakóban keletkezett. Mintegy kétezer négyzetméteren égett a szemét.  Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A beavatkozást erőgépek is segítik, ezek földdel takarják be a már eloltott részeket -írja a katasztrófavédelem. 

 

