Tűz ütött ki Sárbogárd közelében – helyszíni fotók, videó

A nagy forróság ismét problémát okozott, hiszen a rétszilasi tavak mellett az egyik szántóföldön tűz ütött ki. A már learatott termény után maradt elszáradt növényzet gyulladt ki.

Tűz ütött ki Sárbogárd közelében

Fotó: KK / FMH

A tűzoltók gyorsan reagáltak

A Sárbogárdi Tűzoltóság munkatársai szinte azonnal kivonultak az esethez és megkezdték a tűz eloltását. Ez kifejezetten fontos volt, hiszen a szántóföld mellett magas fák is találhatóak, így könnyen tovább is terjedhettek volna a lángok. A füst egyébként messziről látható volt.