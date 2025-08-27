augusztus 27., szerda

Tűzeset

34 perce

Tűz ütött ki Sárbogárd közelében – helyszíni fotók, videó

Címkék#Sárbogárdi Tűzoltóság#láng#füst

Felcsaptak a lángok a szántóföldön. A tűz megállítása folyamatban van, a Sárbogárdi Tűzoltóság munkatársai már dolgoznak.

Feol.hu
Tűz ütött ki Sárbogárd közelében – helyszíni fotók, videó

Fotó: KK / FMH

A nagy forróság ismét problémát okozott, hiszen a rétszilasi tavak mellett az egyik szántóföldön tűz ütött ki. A már learatott termény után maradt elszáradt növényzet gyulladt ki.

Tűz
Tűz ütött ki Sárbogárd közelében 
Fotó: KK / FMH

A tűzoltók gyorsan reagáltak

A Sárbogárdi Tűzoltóság munkatársai szinte azonnal kivonultak az esethez és megkezdték a tűz eloltását. Ez kifejezetten fontos volt, hiszen a szántóföld mellett magas fák is találhatóak, így könnyen tovább is terjedhettek volna a lángok. A füst egyébként messziről látható volt.

 

