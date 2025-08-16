Így oltották a rendőrautót az M7-es autópályán (videó)

​Különösen az M7-es autópálya bizonyult veszélyesnek, ahol több tűz is keletkezett. Az egyik leglátványosabb eset egy turistabusz kigyulladása volt. A járműben 24 utas, köztük gyerekek is utaztak, de szerencsére mindenki időben el tudta hagyni a buszt, így személyi sérülés nem történt. A lángoló buszról készült videók széles körben terjedtek az interneten.

A Tények úgy tudja, martonvásári tűzoltók oltották a lángokat.

Forrás: TV2 / Tények

​Egy másik, hasonlóan súlyos eset is történt az M7-es autópálya kápolnásnyéki szakaszán, ahol egy rendőrautó gyulladt ki. A martonvásári tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzet. A járművek mellett aljnövényzet is több helyen lángra kapott. A TV2 Tények videójában megtekinthetőek a járműtüzek.