A martonvásári tűzoltók segítettek

1 órája

Így oltották a rendőrautót az M7-es autópályán (videó)

Az elmúlt napok rendkívül forgalmasak voltak a tűzoltók számára a vármegyében. A balesetek és a megnövekedett számú tűzesetek miatt több helyszínen is be kellett avatkozniuk.

Feol.hu
Így oltották a rendőrautót az M7-es autópályán (videó)

Rendőrautó éget az M7-es autópálya kápolnásnyéki szakaszán.

Forrás: Tények

​Különösen az M7-es autópálya bizonyult veszélyesnek, ahol több tűz is keletkezett. Az egyik leglátványosabb eset egy turistabusz kigyulladása volt. A járműben 24 utas, köztük gyerekek is utaztak, de szerencsére mindenki időben el tudta hagyni a buszt, így személyi sérülés nem történt. A lángoló buszról készült videók széles körben terjedtek az interneten.

Az elmúlt napokban a balesetek mellett tűzeseteknél is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak az M7-esen. Érdnél autóbusz, míg a Velencei-tónál rendőrautó égett.
A Tények úgy tudja, martonvásári tűzoltók oltották a lángokat.
Forrás: TV2 / Tények

​Egy másik, hasonlóan súlyos eset is történt az M7-es autópálya kápolnásnyéki szakaszán, ahol egy rendőrautó gyulladt ki. A martonvásári tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzet. A járművek mellett aljnövényzet is több helyen lángra kapott. A TV2 Tények videójában megtekinthetőek a járműtüzek.

 

