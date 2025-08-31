2 órája
A tűzoltók hihetetlen mentőakciója után kiderült, ki zúzott le 11 autót (fotó, videó)
Mielőtt az eső uralta volna a szombatot, a nyár forró napjait is megéltük. Fejér vármegye útjain és a szabadban is megállás nélkül zajlottak az események. A hét során számos tűzeset és közlekedési baleset történt, de a nehézségek mellett hősies tettre is akadt példa.
Különösen szívszorító volt a Székesfehérvár-Kisfaludon történt tűzeset.
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap
A héten a szabadtéri tűzesetek domináltak. A lángok többek között Sárkeresztúrnál, Sárbogárdnál és Ercsinél is felcsaptak. A Fejér vármegyei Katasztrófavédelem szerint a tartós szárazság és a magas hőmérséklet ideális feltételeket teremtett a lángok terjedéséhez a nyári időjárásban.
– Az egyes tűzesetek keletkezési helyére, okára idejére irányuló vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tűzesetek jelentős része közvetlen, vagy közvetett emberi cselekmény következménye. A tűzkeletkezési okok között szerepel például a nyílt láng használatával - dohányzással összefüggő gondatlanság és a műszaki meghibásodás, például vasúti szerelvény fékberendezése által kibocsátott szikra is – tették hozzá a FEOL kérdésére.
Elképesztő tűzeset volt Székesfehérvárnál
Különösen szívszorító volt a Székesfehérvár-Kisfaludon történt eset, ahol egy állattartó telep teljes lucerna- és szénakészlete leégett, amely az állatok egész éves takarmányadagját jelentette.
Ámokfutás az utakon
Mindeközben a közutakon is zajlottak az események. Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy ittas, jogosítvány nélküli férfi ámokfutása 11 parkoló autót tört össze. Mint kiderült a rendőrségi nyomozás során, a tettes visszaeső bűnöző, aki alig egy hónappal korábban szabadult hasonló bűncselekmény miatt a börtönből.
Sajnos az autópályákat sem kerülték el a balesetek. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszán egy három autó részvételével történt ütközésben gyermek is megsérült. Az M1-es és az M7-es közös bevezető szakaszán pedig egy kisteherautó felborult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A estről videó is készült, nézze meg.
Mindezek mellett egy édesanya megdöbbenve számolt be egy ámokfutó sofőrről, aki büntetőfékezéssel és fenyegető manőverekkel veszélyeztette őket az M7-esen a martonvásári lehajtó közelében.
Tragédia a síneken
Sajnos ez a hét sem telt el halálos vonatgázolás nélkül a MÁV vonalon. Kedden délután a Déli pályaudvarra tartó Tópart InterCity halálra gázolt egy embert Székesfehérvár közelében, aki információk szerint vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a sínekre.
Hősies mentőakció
A hét eseményei szerencsére nemcsak a nehézségekről szóltak. Egy jó hírrel zárva, a polgárdi tűzoltók hősies mentőakciót hajtottak végre, amikor egy 7-8 mély kútból mentettek ki egy kiscicát. A doromboló, megmenekült állat a hősöknek köszönheti az életét.
