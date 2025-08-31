A tűzoltók hihetetlen mentőakciója után kiderült, ki zúzott le 11 autót (fotó, videó)

A héten a szabadtéri tűzesetek domináltak. A lángok többek között Sárkeresztúrnál, Sárbogárdnál és Ercsinél is felcsaptak. A Fejér vármegyei Katasztrófavédelem szerint a tartós szárazság és a magas hőmérséklet ideális feltételeket teremtett a lángok terjedéséhez a nyári időjárásban.

Fejérben a sárkeresztúri a harmadik tűzeset volt szerdai napon.

Fotó: KK / FMH

– Az egyes tűzesetek keletkezési helyére, okára idejére irányuló vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tűzesetek jelentős része közvetlen, vagy közvetett emberi cselekmény következménye. A tűzkeletkezési okok között szerepel például a nyílt láng használatával - dohányzással összefüggő gondatlanság és a műszaki meghibásodás, például vasúti szerelvény fékberendezése által kibocsátott szikra is – tették hozzá a FEOL kérdésére.

Elképesztő tűzeset volt Székesfehérvárnál

Különösen szívszorító volt a Székesfehérvár-Kisfaludon történt eset, ahol egy állattartó telep teljes lucerna- és szénakészlete leégett, amely az állatok egész éves takarmányadagját jelentette.