Közlekedés

50 perce

Autó gyulladt ki az M7-esen: jelentős a dugó a sztráda mindkét oldalán

Kápolnásnyék, Balaton, m7, Útinform, autópálya, tűz

Óvatosan közlekedjenek! Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán a 37-es kilométerszelvénynél, Kápolnásnyék térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Az tűzeset jelentős torlódást okoz, sávzárásra is sor került.

Feol.hu

A tűzeset az M7-es autópálya Kápolnásnyék utáni szakaszán történt, emiatt a főváros felé tartó forgalom jelentősen lelassult, több kilométeres torlódás, dugó alakult ki. A helyzetet tovább nehezíti – számolt be az Útinform –, hogy a szemközti, Balaton felé vezető oldalon is komoly torlódás tapasztalható a bámészkodók miatt. Az Országos Mentőszolgálatot kerestük az esettel kapcsolatban.

Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán a 37-es kilométerszelvénynél, Kápolnásnyék térségében. Hatalmas a dugó a tűzeset miatt!
Illusztráció: Auttótűz az M7-esen
Forrás: Érd HTP /archív


 

 

