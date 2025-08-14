Autó gyulladt ki az M7-esen: jelentős a dugó a sztráda mindkét oldalán

A tűzeset az M7-es autópálya Kápolnásnyék utáni szakaszán történt, emiatt a főváros felé tartó forgalom jelentősen lelassult, több kilométeres torlódás, dugó alakult ki. A helyzetet tovább nehezíti – számolt be az Útinform –, hogy a szemközti, Balaton felé vezető oldalon is komoly torlódás tapasztalható a bámészkodók miatt. Az Országos Mentőszolgálatot kerestük az esettel kapcsolatban.

Illusztráció: Auttótűz az M7-esen

Forrás: Érd HTP /archív



