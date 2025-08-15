augusztus 15., péntek

Szerencsére senki sem sérült meg

56 perce

Drámai felvétel! Így küzdöttek a lángokkal a tűzoltók az M7-esen (videó)

Címkék#tűzeset#M7-es autópálya#autóbusz#katasztrófavédelem

Menet közben kigyulladt egy autóbusz csütörtökön a kora esti órákban az M0-ás autóút és az M7-es autópálya találkozásánál. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett. Az utasok szerencsésen megúszták a tűzesetet.

Feol.hu

A felvételt az Országos Katasztrófavédelem tette közzé és mint írják, mire a tűzoltók az M7-es autópálya érdi felüljáróház érkeztek, a busz már lángokban állt. 

Elképesztő mentés az M7-esen, lángba borult autóbuszhoz sietett több tűzoltó egység is. Csodával határos módon senki nem sérült meg az utasok közül.
Elképesztő jelenetek az autópályán, lángoló autóbuszhoz riasztották a tűzoltókat.
Forrás: Katasztrófavédelem

A járművön utazó huszonnégy embernek, köztük tizenöt felnőttnek és kilenc gyermeknek sikerült időben, sérülések nélkül elhagynia a buszt. A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltották el a tüzet. 

Korábban is volt hasonló tűzeset az M7-esen

Biztosan emlékeznek még arra, amikor az autópálya törökbálinti térségében kapott lángra egy teherautó. Részletek ITT!

 

