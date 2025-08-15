56 perce
Drámai felvétel! Így küzdöttek a lángokkal a tűzoltók az M7-esen (videó)
Menet közben kigyulladt egy autóbusz csütörtökön a kora esti órákban az M0-ás autóút és az M7-es autópálya találkozásánál. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett. Az utasok szerencsésen megúszták a tűzesetet.
A felvételt az Országos Katasztrófavédelem tette közzé és mint írják, mire a tűzoltók az M7-es autópálya érdi felüljáróház érkeztek, a busz már lángokban állt.
A járművön utazó huszonnégy embernek, köztük tizenöt felnőttnek és kilenc gyermeknek sikerült időben, sérülések nélkül elhagynia a buszt. A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltották el a tüzet.
Korábban is volt hasonló tűzeset az M7-esen
