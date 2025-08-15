Drámai felvétel! Így küzdöttek a lángokkal a tűzoltók az M7-esen (videó)

A felvételt az Országos Katasztrófavédelem tette közzé és mint írják, mire a tűzoltók az M7-es autópálya érdi felüljáróház érkeztek, a busz már lángokban állt.

Elképesztő jelenetek az autópályán, lángoló autóbuszhoz riasztották a tűzoltókat.

Forrás: Katasztrófavédelem

A járművön utazó huszonnégy embernek, köztük tizenöt felnőttnek és kilenc gyermeknek sikerült időben, sérülések nélkül elhagynia a buszt. A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltották el a tüzet.

Korábban is volt hasonló tűzeset az M7-esen

Biztosan emlékeznek még arra, amikor az autópálya törökbálinti térségében kapott lángra egy teherautó. Részletek ITT!