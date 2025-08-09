Égő teherautó bénítja meg az M1-es autópályát

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a törökbálinti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat az M1-es autópályán, helyszínen jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A beavatkozás idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, amit már feloldottak, de így is jelentős a torlódás. Az Útinform tájékoztatott, 4 kilométeres a dugó, ami már az M0-s autóútra is visszanyúlik.

Tűzeset: Így égett a teherautó az M1-esen.

Forrás: M1-M7 autópálya figyelő/videó

Súlyos baleset történt a Kisláng-Soponyai összekötőn

Sokkoló ami pénteken este történt. A rendőrség ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban, miközben az Országos Mentőszolgálat bajtársát gyászolja. Részletek ITT!