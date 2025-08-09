augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

18°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

15 órája

Égő teherautó bénítja meg az M1-es autópályát

Címkék#Kisláng#m1#autópálya#dugó#tűz#teherautó#katasztrófavédelem

Lángolt az autópálya a megyehatáron. Egy kisteherautó gyulladt az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvényénél, Biatorbágy közelében. A Győr felé vezető oldalon, a járműről tűz átterjedt az út melletti árokpart aljnövényzetére is.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a törökbálinti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat az M1-es autópályán, helyszínen jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A beavatkozás idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, amit már feloldottak, de így is jelentős a torlódás. Az Útinform tájékoztatott, 4 kilométeres a dugó, ami már az M0-s autóútra is visszanyúlik.

Lángolt az autópálya a megyehatáron. Egy kisteherautó gyulladt az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvényénél, tűzoltók rohantak a helyszínre. Jelenleg is dugó.
Tűzeset: Így égett a teherautó az M1-esen.
Forrás: M1-M7 autópálya figyelő/videó

Súlyos baleset történt a Kisláng-Soponyai összekötőn

Sokkoló ami pénteken este történt. A rendőrség ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban, miközben az Országos Mentőszolgálat bajtársát gyászolja. Részletek ITT!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu