15 órája
Égő teherautó bénítja meg az M1-es autópályát
Lángolt az autópálya a megyehatáron. Egy kisteherautó gyulladt az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvényénél, Biatorbágy közelében. A Győr felé vezető oldalon, a járműről tűz átterjedt az út melletti árokpart aljnövényzetére is.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a törökbálinti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat az M1-es autópályán, helyszínen jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A beavatkozás idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, amit már feloldottak, de így is jelentős a torlódás. Az Útinform tájékoztatott, 4 kilométeres a dugó, ami már az M0-s autóútra is visszanyúlik.
Súlyos baleset történt a Kisláng-Soponyai összekötőn
Sokkoló ami pénteken este történt. A rendőrség ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban, miközben az Országos Mentőszolgálat bajtársát gyászolja. Részletek ITT!
Drámai részletek: Kiderült, kik haltak meg a Kisláng-Soponya közötti összekötőn