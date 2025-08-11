augusztus 11., hétfő

Fekete nap

5 órája

Újabb tragédia a székesfehérvári vonalon

Közel egy hónappal a gárdonyi gázolás után, ismét elütött egy embert a vonat a fehérvári vasúti vonalon. Akkor egy 56 éves férfi vesztette életét. A ma délelőtti vonatgázolással kapcsolatban elsőként az Országos Mentőszolgálat adott tájékoztatást a Feol-nak megerősítve, tragédia történt.

Feol.hu

Kiderült, kit gázolt el a vonat délelőtt Dinnyésnél, ahol a katasztrófavédelem munkatársai, a székesfehérvári tűzoltók mintegy kétszáz embernek segítettek átszállni a mentesítő MÁV vonatra. Az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is felkerestük a vonatgázolással kapcsolatban. Elsőként a mentő válaszolt megkeresésünkre, akik megerősítették a tragédia tényét.

Közel egy hónappal a gárdonyi gázolás után, ismét elütött egy embert a vonat a fehérvári vasúti vonalon. Azóta újabb részletek derültek ki, tragédia történt.
Közel egy hónappal  a gárdonyi gázolás után újabb tragédia történt a síneken.
Forrás: MW/Archív

A helyszínen bajtársaink egy 60 év körül nő halálának tényét állapították meg.

A MÁV korábban közölte, feltehetően öngyilkosság történhetett. A rendőrség a válaszában kiemelte, a baleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Levelükben részleteket is közöltek:

2025. augusztus 11-én nem sokkal 11 óra után a Budapest, Déli Pályaudvar - Balatonfüred között közlekedő vasúti szerelvény, a Dinnyési vasútállomástól nem messze, a nyílt vasúti pályán elgázolt egy a sínekre lépő 48 éves nőt, aki ennek következtében a helyszínen elhunyt.

Hatalmas a felfordulás a közlekedésben a tragédia miatt

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk a Mávinform Faceabook-oldalát, ahol tájékozódhatnak a menetrend-változásokról. A legfontosabbak:

  • A Veszprém és Budapest közötti Bakony és Göcsej IC-k a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek.
  • A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között járnak.
  • A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz közlekedik.
  • Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
