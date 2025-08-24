Baleset
1 órája
Tömegkarambol az M1-esen, Bicske közelében
Bicske térségében, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán vasárnap délelőtt négy személyautó karambolozott.
A járművekben összesen tíz ember utazott, akikhez mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést a bicskei önkormányzati tűzoltók végzik. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztat a katasztrófavédelem.
