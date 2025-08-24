augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Tömegkarambol az M1-esen, Bicske közelében

Címkék#baleset#m1#tömegkarambol#katasztrófavédelem

Bicske térségében, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán vasárnap délelőtt négy személyautó karambolozott.

Feol.hu
Tömegkarambol az M1-esen, Bicske közelében

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ!

Fotó: Shutterstock

A járművekben összesen tíz ember utazott, akikhez mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést a bicskei önkormányzati tűzoltók végzik. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztat a katasztrófavédelem. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu