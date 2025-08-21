Teljes útlezárás volt a 81-es számú főúton

Magyaralmás térségében két gépjármű ütközött össze.

Közlekedési baleset történt 2025. augusztus 21-én 13 óra 38 perc körül a 81-es számú főút 13. kilométerszelvényében, ahol egy teher és egy személygépjármű ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehetett.

A rendőrök később a forgalomkorlátozást feloldották, 15:01 perckor megjelent tájékoztatásukból kiderült, hogy a főút újra teljes szélességében járható.