Teljes útlezárás volt a 81-es számú főúton
Magyaralmás térségében két gépjármű ütközött össze.
Magyaralmás térségében két gépjármű ütközött össze.
Közlekedési baleset történt 2025. augusztus 21-én 13 óra 38 perc körül a 81-es számú főút 13. kilométerszelvényében, ahol egy teher és egy személygépjármű ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehetett.
A rendőrök később a forgalomkorlátozást feloldották, 15:01 perckor megjelent tájékoztatásukból kiderült, hogy a főút újra teljes szélességében járható.
