augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalomkorlátozás

44 perce

Teljes útlezárás volt a 81-es számú főúton

Címkék#útszakasz#baleset#rendőr

Magyaralmás térségében két gépjármű ütközött össze.

Feol.hu
Teljes útlezárás volt a 81-es számú főúton

Illusztráció

Forrás: feol archív

Magyaralmás térségében két gépjármű ütközött össze.

Közlekedési baleset történt 2025. augusztus 21-én 13 óra 38 perc körül a 81-es számú főút 13. kilométerszelvényében, ahol egy teher és egy személygépjármű ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehetett.

A rendőrök később a forgalomkorlátozást feloldották, 15:01 perckor megjelent tájékoztatásukból kiderült, hogy a főút újra teljes szélességében járható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu