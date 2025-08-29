augusztus 29., péntek

Baleset

1 órája

Teljes útlezárás a 61-es főúton

Baleset miatt lezárták a 61-es főutat a 31-es kilométerszelvényben.

Feol.hu
Forrás: Illusztráció / Pixabay

A police.hu tájékoztatása szerint 2025. augusztus 29-én, reggel fél kilenc körül történt a baleset Simontornya és Cece között. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A kisebb járműveket a párhuzamos utcákra terelik, a közlekedőknek ezért érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük a térségben.

