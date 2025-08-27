augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiakadt a szonda

18 perce

Megáll az ész: Elképesztő ámokfutás Székesfehérváron lopott autóval

Címkék#ittas#Kelemen Béla utcában#baleset#ámokfutás#Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Botrányos esetről számolt be a rendőrség a királyok városában. Egy ittas férfi tizenkét parkoló autót zúzott le Székesfehérváron kedden reggel. A bódult sofőr ráadásul nem is rendelkezett jogosítvánnyal.

Feol.hu

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett lakossági bejelentés 2025. augusztus 26-án, a kora reggeli órákban, miszerint Székesfehérváron, Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel a parkoló járműveknek ütközik. A rendőrség beszámolójából kiderül, az egységek azonnal a baleset helyszínére érkeztek, ahol igazoltatták az autó vezetőjét, akiről kiderült, hogy erősen ittas és bódult állapotban van, az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.

Megdöbbentő eset történt a minap Székesfehérváron. Egy ittas férfi tizenkét parkoló autót zúzott le hajnalban, a rendőrség büntetőeljárást indított.
Megdöbbentő: tizenkét parkoló autót zúzott le hajnalban egy ittas férfi Székesfehérváron.
Forrás: police.hu

A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett – írja a police.hu beszámolójában, amelyből kiderül az is, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Sajnos nem egyedi a székesfehérvári ámokfutás

A FEOL korábban is beszámolt már hasonlóan megbotránkoztató esetekről. 2022. decemberében például egy ittas sofőr a Palotai úton közlekedett Honda típusú személygépjárművével, amikor is először egy Volkswagen típusú autónak ütközött, majd továbbhajtva három személyautónak is nekiment. RÉSZLETEK ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu