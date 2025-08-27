Megáll az ész: Elképesztő ámokfutás Székesfehérváron lopott autóval

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett lakossági bejelentés 2025. augusztus 26-án, a kora reggeli órákban, miszerint Székesfehérváron, Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel a parkoló járműveknek ütközik. A rendőrség beszámolójából kiderül, az egységek azonnal a baleset helyszínére érkeztek, ahol igazoltatták az autó vezetőjét, akiről kiderült, hogy erősen ittas és bódult állapotban van, az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.

Megdöbbentő: tizenkét parkoló autót zúzott le hajnalban egy ittas férfi Székesfehérváron.

Forrás: police.hu

A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett – írja a police.hu beszámolójában, amelyből kiderül az is, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Sajnos nem egyedi a székesfehérvári ámokfutás

