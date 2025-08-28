Kiderült: Visszaeső bűnöző zúzta le Fehérváron a parkoló autókat - íme a részletek

​A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta az ámokfutó férfi letartóztatását, mivel fennáll a bűnismétlés veszélye. A kiadott közleményből kiderül, hogy ​az elkövető többszörösen büntetett előéletű, korábban már háromszor is elítélték jármű önkényes elvételének bűntette miatt. Alig egy hónappal korábban szabadult a börtönből egy hasonló bűncselekmény miatt.

Illusztráció: az ittas sofőr, kedd hajnalban 11 parkoló autónak ütközött neki Székesfehérváron.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés nem végleges. További részletek ITT!

Vezető képünk Illusztráció!