Letartóztatásban

34 perce

Kiderült: Visszaeső bűnöző zúzta le Fehérváron a parkoló autókat - íme a részletek

Címkék#börtön#ámokfutó#baleset#bíróság#Székesdfehérvár#parkoló autó#bűncselekmény

Újabb fejlemények történtek. Mint ismert, egy ittas és jogosítvánnyal sem rendelkező férfi Székesfehérváron 11 parkoló autónak ütközött egy lopott járművel. A kedd reggeli órákban történt baleset során az ámokfutó sofőr az egyik járművet nekitolta a mellette várakozó és az úttesten átkelni szándékozó két gyalogosnak.

Feol.hu

​A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta az ámokfutó férfi letartóztatását, mivel fennáll a bűnismétlés veszélye. A kiadott közleményből kiderül, hogy ​az elkövető többszörösen büntetett előéletű, korábban már háromszor is elítélték jármű önkényes elvételének bűntette miatt. Alig egy hónappal korábban szabadult a börtönből egy hasonló bűncselekmény miatt. 

A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta annak férfinak a letartóztatását, aki kedden kora hajnalban, ittasan 11 parkoló autónak ütközött neki.
Illusztráció:  az ittas sofőr,  kedd hajnalban 11 parkoló autónak ütközött neki Székesfehérváron. 
Forrás: Illusztráció/MW-archív

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés nem végleges. További részletek ITT!

Vezető képünk Illusztráció!

 

