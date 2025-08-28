25 perce
Kiderült: Visszaeső bűnöző zúzta le Fehérváron a parkoló autókat - íme a részletek
Újabb fejlemények történtek. Mint ismert, egy ittas és jogosítvánnyal sem rendelkező férfi Székesfehérváron 11 parkoló autónak ütközött egy lopott járművel. A kedd reggeli órákban történt baleset során az ámokfutó sofőr az egyik járművet nekitolta a mellette várakozó és az úttesten átkelni szándékozó két gyalogosnak.
A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta az ámokfutó férfi letartóztatását, mivel fennáll a bűnismétlés veszélye. A kiadott közleményből kiderül, hogy az elkövető többszörösen büntetett előéletű, korábban már háromszor is elítélték jármű önkényes elvételének bűntette miatt. Alig egy hónappal korábban szabadult a börtönből egy hasonló bűncselekmény miatt.
A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés nem végleges. További részletek ITT!
Vezető képünk Illusztráció!
