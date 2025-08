Súlyos baleset, életveszélyes fejsérüléssel került kórházba a motoros

Súlyos balesetből nincs hiány a mai világban, azonban így volt ez hatvan évvel ezelőtt, 1965. augusztus 4-én is.

Súlyos baleset történt a megyében több helyen is

„Figyelmetlenül akart átszaladni az úttesten Kiss Elemér tanuló (Székesfehérvár, Velencei u. 42.) a Vöröshadsereg út és a Fiskális út kereszteződésénél. A Hajdú Sándor által vezetett CB—40—70 rendszámú gépkocsi elé lépett, féktávolságon belül. A vezető saját biztonságát kockáztatva próbálta a balesetet elhárítani, fékezett és hirtelen jobbra rántotta a kormányt, így sérülés nem történt, a kocsi azonban felborult, nyolcezer forint kár keletkezett" – írta meg a Fejér Megyei Hírlap 1965. auusztus 4-én.

Szintén 60 évvel ezelőtt történt balset Székesfehérváron, amelyről lapunk is beszámolt. „A Vöröshadsereg út 176. számú ház előtt történt a hétfői másik gyermekbaleset. Lipták Ferenc a CF—14—84 rendszámú gépkocsival haladt, amikor Saller Zoltán (Vöröshadsereg út 174) átszaladt előtte. A vezetőnek még sikerült balra rántani a kormányt és a gépkocsi csak az oldalsó részével ütközött a tanulónak, aki könnyebb sérüléseket szenvedett."

„Bicskén egy szabálytalanul közlekedő kerékpáros okozottbalesetet Tihanyi Dániel I (Bicske, Csapi u. 9.) kerékpárútjával irányjelzés nélkül balrakanyarodott a község belterületén és az előzésben lévő Varga Ferenc EL—35—92 rendszámú Pannóniájával elütötte. A kerékpáros súlyosan, a motoros pótutasa könnyebben megsérült" – írtuk meg szintén 60 évvel ezelőtt.

Motorbalesetből sem volt hiány hatvan évvel ezelőtt Fejér vármegyében. „Újabb megrendítő motorbalesetről adtunk hírt lapunk tegnapi számában. Hétfőn hajnalban Dreska Sándor bukott fel motorkerékpárjával, életveszélyes fejsérüléssel szállították kórházba. A szűkszavú rendőri jelentés megállapítása szerint nem hordott bukósisakot, ez okozta súlyos sérüléseit. A baleset tragikumát egy másik tény tovább növeli. Ismerősök elmondása szerint a vezető mindig viselt sisakot, motorozás közben, azután is, mióta hordása nem kötelező. Most feledékenységből, vagy hanyagságból mégis otthon hagyta. Az agyagos úttesten megcsúszott és mivel 35—40 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, egyensúlya elvesztése után olyan erővel vágódott a földhöz, hogy életveszélyesen megsérült. A növekvő forgalomban különösen a motorozás válik mind veszélyesebbé. Statisztikák igazolják, hogy a legtöbb súlyos sérülés a fejnek éppen azon a részén keletkezik, amelyet a bukósisak véd. Néhány hónapig kötelező volt hordása, de a kereskedelem nem kielégítő felkészülése miatt nemrég megszűnt ez a kötelezettség. Ma már ez az akadály elhárult. Addig is, míg illetékes szervek felülvizsgálják ezt a határozatot, ismét felhívjuk a motorosok figyelmét, saját érdekükben hordják a biztonságot nyújtó sisakot. Nem kell átlagot meghaladó bölcsesség ahhoz, hogy más kárán okuljunk. "