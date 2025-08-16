Pici gyerek szaladt ki a gyönyörű Tik-Tok sztár férje elé az úton − kiderült, mit tett az anya

A kemma.hu beszámolója szerint a járművet vezető férfi – aki nem más, mint a fehérvári influenszer, Rétegi Tícia férje, Kiss Patrik – elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülnie a gázolást. Szerencse, hogy a másik sávban éppen nem haladt jármű, különben a manőver is kevés lett volna.

Kisgyerek szaladt ki Rétegi Tícia férje elé a zebrán a piros jelzés ellenére

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A kisfiút kísérő édesanya eközben mobiltelefonját nézte, ezért későn reagált a veszélyes helyzetre. A történtek nyomán sokan ismét felhívták a figyelmet arra, milyen fontos a teljes odafigyelés, amikor gyerekkel kelnek át az úton.

Az eset nem egyedi – sajnos az elmúlt években több hasonló baleset is történt a térségben, amelyek közül nem egy tragédiával végződött. A mostani helyzet azonban a sofőr lélekjelenlétének köszönhetően nem követelt áldozatot.

Az esetről készült videós beszámolót ide kattintva tekinteti meg.