1 órája
Pici gyerek szaladt ki a gyönyörű Tik-Tok sztár férje elé az úton − kiderült, mit tett az anya
Megrázó pillanatok játszódtak le egy forgalmas zebránál, amikor egy mindössze négyéves kisfiú piros jelzés ellenére az útra szaladt. Csak a sofőr, Rétegi Tícia férje gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt tragédia.
A kemma.hu beszámolója szerint a járművet vezető férfi – aki nem más, mint a fehérvári influenszer, Rétegi Tícia férje, Kiss Patrik – elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülnie a gázolást. Szerencse, hogy a másik sávban éppen nem haladt jármű, különben a manőver is kevés lett volna.
Kisfiú szaladt ki az útra Rétegi Tícia férje elé
A kisfiút kísérő édesanya eközben mobiltelefonját nézte, ezért későn reagált a veszélyes helyzetre. A történtek nyomán sokan ismét felhívták a figyelmet arra, milyen fontos a teljes odafigyelés, amikor gyerekkel kelnek át az úton.
Az eset nem egyedi – sajnos az elmúlt években több hasonló baleset is történt a térségben, amelyek közül nem egy tragédiával végződött. A mostani helyzet azonban a sofőr lélekjelenlétének köszönhetően nem követelt áldozatot.
