Sosem látott forgalomra kell számítani az iskolák körül – itt vannak a részletek!

​Ahogy az a szombati városi tanévnyitón elhangzott: Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere kijelentette, a királyok városában például mintegy 1000 elsős és 3400 kilencedikes diák kezdi meg a tanulmányait. Nem csak az intézmények és az önkormányzatok készülnek szeptember 1-jére és az azt követő napokra, hanem a rendőrség is: a megnövekedett forgalom miatt országosan és Fejér vármegyében is fokozott jelenléttel segítik a rendőrök a biztonságos közlekedést. Az „Az iskola rendőre” program keretében egyenruhások és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, és figyelmeztetnek a szabályok betartására.

Fejér vármegyében is fokozott jelenléttel segítik a rendőrség munkatársai a biztonságos közlekedést.

Rendőri tanácsok szeptember 1-jére

A szerkesztőségünkhöz beérkezett közleményben a rendőrség több területre is felhívja a figyelmet, amelyek kiemelt kockázatot jelentenek. Az egyik ezek közül az elektromos rollerek, amelyet egyre több gyermek használ. Egyúttal a rendőrség arra kéri a szülőket, hogy hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős és biztonságos használatra. A másik fontos terület a biztonsági öv és gyerekülés. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mert a szülők sokszor autóval viszik a gyerekeket iskolába, ezért fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben a koruknak és méretüknek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak, vagy használják a biztonsági övet. Egy hirtelen fékezés vagy egy kisebb koccanás is súlyos sérüléseket okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve. A harmadikként a parkolást említik. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

