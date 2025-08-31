augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség a rendőrség részéről

1 órája

Sosem látott forgalomra kell számítani az iskolák körül – itt vannak a részletek!

Címkék#tanév#rendőrség#Székesfehérvár#közlekedés#parkolás#iskolakezdés

Hétfőn országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, ami új helyzetet teremt a közlekedésben is. Ahogy a rendőrség is felhívja a figyelmet, az iskolák környékén megnövekedett forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani. Ez a változás nemcsak a diákoknak, hanem minden közlekedő számára kihívást jelent. Éppen ezért Székesfehérváron is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani!

Feol.hu

​Ahogy az a szombati városi tanévnyitón elhangzott: Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere kijelentette, a királyok városában például mintegy 1000 elsős és 3400 kilencedikes diák kezdi meg a tanulmányait. Nem csak az intézmények és az önkormányzatok készülnek szeptember 1-jére és az azt követő napokra, hanem a rendőrség is: a megnövekedett forgalom miatt országosan és Fejér vármegyében is fokozott jelenléttel segítik a rendőrök a biztonságos közlekedést. Az „Az iskola rendőre” program keretében egyenruhások és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, és figyelmeztetnek a szabályok betartására.

Hétfőn országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, ami új helyzetet teremt a közlekedésben is. Rendőrségi jó tanácsok szeptember 1-jére.
Fejér vármegyében is fokozott jelenléttel segítik a rendőrség munkatársai a biztonságos közlekedést. 
Forrás: FMH-illusztráció

Rendőri tanácsok szeptember 1-jére

A szerkesztőségünkhöz beérkezett közleményben a rendőrség több területre is felhívja a figyelmet, amelyek kiemelt kockázatot jelentenek. Az egyik ezek közül az elektromos rollerek, amelyet egyre több gyermek használ. Egyúttal a rendőrség arra kéri a szülőket, hogy hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős és biztonságos használatra. A másik fontos terület a biztonsági öv és gyerekülés. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mert a szülők sokszor autóval viszik a gyerekeket iskolába, ezért fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben a koruknak és méretüknek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak, vagy használják a biztonsági övet. Egy hirtelen fékezés vagy egy kisebb koccanás is súlyos sérüléseket okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve. A harmadikként a parkolást említik. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

További részleteket ITT olvashat!
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu