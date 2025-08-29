augusztus 29., péntek

Hihetetlen történet

34 perce

Elképesztő csalás: 150 millió forintot csalt ki egy fehérvári nő (videó)

Címkék#letartoztatás#rendőrség#Székesfehérvár#uniós pályázat#csalás

Meglepő fordulat! ​A székesfehérvári rendőrség elfogott egy 56 éves nőt, aki uniós pályázatok intézését ígérve, közel 150 millió forintot csalt ki legalább 13 embertől. A gyanúsított azzal tévesztette meg áldozatait, hogy egy neves bankvezető nevelt lányának adta ki magát, így garantálva a pályázatok sikerét.

Feol.hu

​A székesfehérvári nő „regisztrációs és fordítási díj” címén kért el pénzeket három éven keresztül, majd különféle kifogásokkal nem teljesítette ígéreteit. Az összegeket többnyire készpénzben kapta, de előfordult, hogy banki átutalással jutott hozzájuk. A székesfehérvári rendőrség munkatársai augusztus 27-én, szerdán hajnalban az otthonában fogták el a nőt, aki több éven keresztül csalt ki pénzt áldozataitól uniós pályázatok intézését ígérve.

Több éven át csapta be áldozatait egy székesfehérvári nő, aki uniós támogatásokkal hitegetve szedett be pénzt, közel 150 millió forintot. A rendőrség elfogta.
Közel 3 éven át tévesztette meg áldozatait egy székesfehérvári nő. A csalót elfogta a rendőrség.
Forrás: Police.hu

A police.hu-n megjelent beszámolóból kiderült, hogy az otthonában tartott házkutatás során a rendőrök több mint 15 millió forintot, valamint elektronikai eszközöket és iratokat foglaltak le. A gyanúsítottat csalás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az esetről videó is készült, íme:

 

