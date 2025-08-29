Elképesztő csalás: 150 millió forintot csalt ki egy fehérvári nő (videó)

​A székesfehérvári nő „regisztrációs és fordítási díj” címén kért el pénzeket három éven keresztül, majd különféle kifogásokkal nem teljesítette ígéreteit. Az összegeket többnyire készpénzben kapta, de előfordult, hogy banki átutalással jutott hozzájuk. A székesfehérvári rendőrség munkatársai augusztus 27-én, szerdán hajnalban az otthonában fogták el a nőt, aki több éven keresztül csalt ki pénzt áldozataitól uniós pályázatok intézését ígérve.

Közel 3 éven át tévesztette meg áldozatait egy székesfehérvári nő. A csalót elfogta a rendőrség.

Forrás: Police.hu

A police.hu-n megjelent beszámolóból kiderült, hogy az otthonában tartott házkutatás során a rendőrök több mint 15 millió forintot, valamint elektronikai eszközöket és iratokat foglaltak le. A gyanúsítottat csalás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az esetről videó is készült, íme: