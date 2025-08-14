augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két legyet egy csapásra!

5 órája

Bodzát loptak volna Enyingen, de elkapták őket

Címkék#Mór#bodza#rendőrség#lopás#Enying#kukorica#körözés

Micsoda pech! A sors fintora, hogy egy betörőtrió lebukásával a Fejér vármegyei rendőrség munkatársai egy körözött férfit is elkaptak. Az elkövetők egy lakatlan házba törtek be Enyingen, bodzát és kukoricát loptak.

Feol.hu
Bodzát loptak volna Enyingen, de elkapták őket

Ezen az ablakon keresztül másztak be a betörők, majd próbáltak menekülni a zsákmánnyal.

Forrás: Police.hu

Az eset még kedden délelőtt történt az enyingi Petőfi Sándor utcában, ahol a rendőrök két férfit és egy nőt láttak kimászni egy enyingi lakatlan lakóingatlan ablakán. A csapat vödrökben bodzát, valamint két sárga zsákban kukoricát lopott. Pechükre az egyenruhások arra jártak, azonnal intézkedtek és igazoltatták a gyanús triót. A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából kiderült, bár a 26 éves szekszárdi férfi, a 34 éves móri férfi és a 21 éves szekszárdi nő tagadta, hogy engedély nélkül tartózkodtak volna az ingatlanban, a ház tulajdonosa mindezt megcáfolta.

Két legyet egycsapásra! Gyanúsan viselkedő csoportra egy járőrpáros lett figyelmes Enyingen. A rendőrség munkatársai egy körözött férfit is elfogtak.
Három elkövető a vödrökben bodzát, valamint két sárga zsákban kukoricát lopott. A rendőrség elkapta őket.
Forrás:  Police.hu

Az igazoltatás során az is kiderült, hogy a 26 éves szekszárdi férfi ellen már korábban körözést adtak ki. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást az elkövetők ügyében.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu