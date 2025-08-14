Bodzát loptak volna Enyingen, de elkapták őket

Az eset még kedden délelőtt történt az enyingi Petőfi Sándor utcában, ahol a rendőrök két férfit és egy nőt láttak kimászni egy enyingi lakatlan lakóingatlan ablakán. A csapat vödrökben bodzát, valamint két sárga zsákban kukoricát lopott. Pechükre az egyenruhások arra jártak, azonnal intézkedtek és igazoltatták a gyanús triót. A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából kiderült, bár a 26 éves szekszárdi férfi, a 34 éves móri férfi és a 21 éves szekszárdi nő tagadta, hogy engedély nélkül tartózkodtak volna az ingatlanban, a ház tulajdonosa mindezt megcáfolta.

Forrás: Police.hu

Az igazoltatás során az is kiderült, hogy a 26 éves szekszárdi férfi ellen már korábban körözést adtak ki. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást az elkövetők ügyében.

