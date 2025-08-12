augusztus 12., kedd

Rendőrségi razzia eredményei

2 órája

Ez már nem játék: elképesztő, hány sofőr kockáztat életeket az utakon - íme a részletek

Döbbenetes számok Fejér vármegye útjairól. Az év 32. hetében a rendőrség munkatársai komoly akciót indítottak: fokozott jelenlétükkel és megannyi ellenőrzéssel igyekeztek kiszűrni a szabálytalankodókat és egyúttal garantálni a közlekedés biztonságát.

Feol.hu

A Fejér vármegyei rendőrség kiemelt figyelmet fordított a gyorshajtókra, és ehhez bevetett traffipaxot. Az eredmény megdöbbentő: 181 vezetőt állítottak meg és intézkedtek a helyszínen, további 1554 esetben pedig postán fogják megkapni a bírsági csekket a száguldozók. A gyorshajtás tehát összesen több mint 1700 volt, ami jól mutatja a probléma súlyosságát. Mindemellett sajnos az ittas vezetés is jelen van Fejér vármegye útjain. Az év 32. hetében 6 sofőr is felelőtlenül, alkohollal a szervezetében ült a volán mögé.

Megjöttek a rendőrségi razzia eredményei! Döbbenetes számokat közölt a rendőrség, a gyorshajtás és a biztonsági öv nem használata aggodalomra ad okot.
Illusztráció: Elképesztő magas szám: a rendőrségi statisztika szerint 78-an nem használták a biztonsági övet.
Forrás: police.hu

Az egyik legijesztőbb rendőrségi statisztika: a biztonsági öv

A legmegdöbbentőbb adat a gyorshajtás mellett, mégis a biztonsági rendszerek használatával kapcsolatos. A rendőrségi statisztika szerint 78-an nem használták a biztonsági övet, 2 esetben hiányzott a gyermekbiztonsági rendszer, és 3 motoros bukósisak nélkül közlekedett. Ez a hanyagság életekbe kerülhet, ahogy a rendőrség is többször több esetben is hangsúlyozta. Biztosan sokan emlékeznek még az M1-es autópályán történt szörnyű balesetre, ahol utólag kiderült, hogy senki nem használt biztonsági övet az áldozatok közül.

Emellett a rendőrök további súlyos szabálysértéseket is rögzítettek:

  • 44-en nem adtak elsőbbséget.
  • 6-an szegték meg az előzés szabályait.
  • 16 szabálytalan kanyarodást vagy irányváltoztatást észleltek.
  • 10 sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot.

A Fejér vármegyei rendőrség a kiadott közleménye végén egy fontos üzenetet is megfogalmazott:

A közlekedési szabályok nem korlátozni, hanem védeni hivatottak. A figyelem, a szabálykövetés és a felelősségteljes vezetés életeket menthet. Kérünk minden közlekedőt, hogy legyen partnerünk a balesetek megelőzésében!

 

