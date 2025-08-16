augusztus 16., szombat

Eltűnt személy

38 perce

Szörnyű, két napja nem tért haza ez a fehérvári kisfiú, őt keresi mindenki

Két napja nem adott életjelet magáról egy székesfehérvári kisfiú, akit most a rendőrség és a családja egyaránt keres. A 13 éves Kovács Ruben augusztus 14-én tűnt el ismeretlen helyre, azóta nem tért haza.

Feol.hu

A rendőrség körözést adott ki a fiú eltűnése miatt. Kovács Ruben 166-170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, fekete hajú, amely oldalt felnyírt. A fiú eltűnésekor fekete kapucnis pulóvert, arany-fekete színű Gucci melegítőnadrágot viselt, nyakában pedig egy kis fekete táskát hordott.

rendőrség
A rendőrség is keresi az eltűnt kisfiút
Forrás: police.hu

A rendőrség kéri a lakosság segítségét

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Ruben tartózkodási helyéről, az hívja a Székesfehérvári Rendőrkapitányságot a +36 (22) 541-600-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést személyesen a kapitányság épületében (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 3.).

A hatóságok minden apró információt köszönettel vesznek, ami segíthet abban, hogy a fiú biztonságban hazatérjen.

 

