Nem mindennapi körözés: Magassarkúban lépne meg a törvény elől a férfi

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltánt, akit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt köröznek – írja a baon.hu. A férfi ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki elfogatóparancsot még 2024 januárjában, az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá tartozik, ami súlyos bűncselekmény.

Nőnek öltözve bujkál a rendőrség elől a bajai díler

A nyomozást a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság végzi, és különös körülmény, hogy a körözési fotón Kolompár nőnek öltözve (női ruhában, kisminkelve) látható.