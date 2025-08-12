augusztus 12., kedd

Micsoda nő ez a férfi?

53 perce

Nem mindennapi körözés: Magassarkúban lépne meg a törvény elől a férfi

Szokatlan fotó a körözési listán, egy nőnek látszó személy után nyomoznak. A rendőrség szerint a képen valójában egy férfi látható, akit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt keresnek.

Feol.hu
Nem mindennapi körözés: Magassarkúban lépne meg a törvény elől a férfi

A rendőrség keresi a nőnek öltözött férfit

Forrás: MW/Archív

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltánt, akit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt köröznek – írja a baon.hu. A férfi ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki elfogatóparancsot még 2024 januárjában, az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá tartozik, ami súlyos bűncselekmény.

Nőnek öltözve bujkál a rendőrség elől a bajai díler
Nőnek öltözve bujkál a rendőrség elől a bajai díler
Forrás: baon / police.hu

A nyomozást a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság végzi, és különös körülmény, hogy a körözési fotón Kolompár nőnek öltözve (női ruhában, kisminkelve) látható.

