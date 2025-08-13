augusztus 13., szerda

Baleset

1 órája

Összeütközött két autóbusz Székesfehérváron

Az érintett úton fogalmi akadály alakult ki.

Feol.hu
Összeütközött két autóbusz Székesfehérváron

Képünk illusztráció egy korábbi esetről.

Forrás: Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem szerint "egymásnak sodródott két menetrend szerint közlekedő autóbusz Székesfehérváron, a Gombócleső utcában, a kanyarban. A városi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok leszálltak a járművekről, amelyek forgalmi akadályt okoznak az érintett útszakaszon. Az egység mellett a tárahatóság is a helyszínre érkezett".

 

