Összeütközött két autóbusz Székesfehérváron

A katasztrófavédelem szerint "egymásnak sodródott két menetrend szerint közlekedő autóbusz Székesfehérváron, a Gombócleső utcában, a kanyarban. A városi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok leszálltak a járművekről, amelyek forgalmi akadályt okoznak az érintett útszakaszon. Az egység mellett a tárahatóság is a helyszínre érkezett".