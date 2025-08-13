Baleset
13 órája
Összeütközött két autóbusz Székesfehérváron
Az érintett úton fogalmi akadály alakult ki.
Képünk illusztráció egy korábbi esetről.
Forrás: Katasztrófavédelem
A katasztrófavédelem szerint "egymásnak sodródott két menetrend szerint közlekedő autóbusz Székesfehérváron, a Gombócleső utcában, a kanyarban. A városi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok leszálltak a járművekről, amelyek forgalmi akadályt okoznak az érintett útszakaszon. Az egység mellett a tárahatóság is a helyszínre érkezett".
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre