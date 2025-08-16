A NAV kutyája szagolt ki több száz doboz cigarettát az M7-es autópályán (videóval)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében részletezi, hogy három felnőtt és egy négyéves gyerek utazott abban a Seat kocsiban, amelyben – mint kiderült – mintegy 1,4 millió forintot meghaladó csempészett dohányáru volt.

Közel 1,5 millió forint értékű dohányárút foglalt le a NAV.

NAV: Nagy leleplezés

Bár az autóban ülő felnőttek tagadták, hogy illegális árut szállítanának, Supra, a cigarettakereső kutya szimatot fogott, ezért a pénzügyőrök mindent megnéztek. A négylábú segítségével több rejtekhelyen is rábukkantak az álcázott árura: összesen 803 doboz bolgár zárjegyes cigarettát a tetőkárpit, a pótkerék, a padlószőnyeg és az oldalsó kárpitok alá rejtettek. A sofőr a nagy leleplezés után – amely az M7-es autópályán történt – végül beismerte tettét.

A büntetés sem marad el

Amint a NAV közleményében kiemeli, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.

